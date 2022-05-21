В Башкирии «Молочная кухня» начала выпускать йогурт с биойодом

В Башкортостане решили бороться с йододефицитом с помощью йогурта. «Молочная кухня» разработала продукцию с добавлением биойода. Её уже начали поставлять в некоторые школы и детские сады.

Это небольшое количество добавки изменит сотни порций йогурта. Так в разведенном виде выглядит йодированный белок. Его добавляют в ёмкость для заквашивания перед пастеризаций молока.

Моменту, когда молочная кухня получила право печатать на этикетках «С биойодом», предшествовал год лабораторной разработки. Идея, можно сказать, принадлежит Роспотребнадзору. Ведомство рекомендовало заменить классическую продукцию йодированной.

Вкус йогурта биойод не поменял. В школах дети всё также первым делом съедают молочное лакомство.

Йогурт был разработан для снижения риска возникновения йододефицитных состояний. Башкортостан – регион, где этого элемента не хватает. Новый продукт уже поставляется почти в сотню детсадов и школ Уфимского, Кигинского и Мечетлинского районов. В следующем учебном году географию поставок расширят. Помимо этого, «Молочная кухня» обеспечивает бесплатной продукцией свыше 22 тысяч жителей.

В этом году «Молочной кухне» исполняется три года. За прошлый год на заводах было переработано более трёх с половиной тысяч тонн молока, из которого было выпущено молочное питание. На приготовление – ограниченное время, чтобы дети получили продукцию из свежего сырья.