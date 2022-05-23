В Башкирии вновь не зафиксировали смерти от коронавируса

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России продолжает следить за эпидемиологической ситуацией.

В Башкирии за последние сутки коронавирус выявили у 87 человек (287 874), выздоровели столько же – 87 (281 502). Летальных случаев вновь не зарегистрировано. За всё время пандемии скончались 5658 человек с коронавирусом. Госпитализация потребовалась 21 зараженному.