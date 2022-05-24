Известны подробности гибели двух женщин в аварии на трассе в Башкирии

Накануне, 23 мая, в Мишкинском районе произошла смертельная авария. В ДТП погибли две женщины. Стали известны подробности случившегося.
Напомним, инцидент произошёл на 24 км автодороги Бирск-Тастуба-Сатка. На трассе столкнулись «Лада Веста» и «ВАЗ-2110». По предварительной информации от ИА «Башинформ», столкновение допустила 28-летняя водительница за рулём ВАЗ.
Она и её 35-летняя пассажирка скончались сразу от полученных травм. Известно, что женщины возвращались в деревню Сосновка после посещения МФЦ. Второй автомобиль направлялся на похороны бабушки.
Помощь врачей потребовалась 24-летней пассажирке ВАЗ. У неё диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом ребер и ушиб грудной клетки. Также были госпитализированы 42-летний водитель и 38-летняя пассажирка «Лады». У мужчины диагностировали ушибы грудной клетки, правой голени, разрыв селезенки и пневмоторакс; а у его спутницы – закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, открытый перелом правой голени и рваную рану подбородка.
Известно, что у погибшей 35-летней женщины остались двое детей.
Фото: ГИБДД РБ.