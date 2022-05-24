Известны подробности гибели двух женщин в аварии на трассе в Башкирии

Помощь врачей потребовалась 24-летней пассажирке ВАЗ. У неё диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом ребер и ушиб грудной клетки. Также были госпитализированы 42-летний водитель и 38-летняя пассажирка «Лады». У мужчины диагностировали ушибы грудной клетки, правой голени, разрыв селезенки и пневмоторакс; а у его спутницы – закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, открытый перелом правой голени и рваную рану подбородка.