Сегодня в Уфе перекроют несколько улиц

Сегодня, 25 мая, в Уфе прозвенит Последний звонок - 2022.На площадке Конгресс-холла "Торатау" состоится праздник для учителей, выпускников и их родителей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы.
В связи проведением праздника в Уфе перекроют несколько улиц.
С 11:00 до 16:00 часов будут закрыты улицы Генерал-губернатора Перовского, Заки Валиди на участке от улицы Аксакова до улицы Гафури, а также улица Гафури от улицы Пятигорской до улицы Пушкина. На время действия ограничений на указанных участках изменится схема движения маршрутов общественного транспорта. Ознакомиться с ней можно в прилагаемом файле.
Кроме того, с полуночи 24 мая до 16:00 25 мая будет закрыта парковка напротив Конгресс-холла «Торатау», а также парковки возле амфитеатра.
Городские службы приносят жителям и гостям башкирской столицы извинения за причиненные неудобства и просят планировать свой маршрут заранее.