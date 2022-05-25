Сегодня в Уфе перекроют несколько улиц

С 11:00 до 16:00 часов будут закрыты улицы Генерал-губернатора Перовского, Заки Валиди на участке от улицы Аксакова до улицы Гафури, а также улица Гафури от улицы Пятигорской до улицы Пушкина. На время действия ограничений на указанных участках изменится схема движения маршрутов общественного транспорта. Ознакомиться с ней можно в прилагаемом файле.