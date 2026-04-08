В Уфе прошёл чемпионат России по фехтованию среди лиц с ПОДА

В течение недели параатлеты соревновались между собой в рапире, шпаге и сабле. Всего более 100 участников из 17 регионов страны боролись за возможность выступить на международных стартах. Молодому поколению фехтовальщиков составили конкуренцию призёры и победители Паралимпийских игр в Токио, чемпионатов мира и Европы, среди которых были и башкирские спортсмены: Тимур Хаматшин, Альберт Камалов, Никита Нагаев и Альбина Давлятова.