В Уфе стартовал проект «Лучик радости»

Его суть – подарить внимание пожилым людям, а детям дать возможность пообщаться с бабушками и дедушками. Первая встреча прошла в геронтологическом центре «Именлек».

Воспитанники детских домов подготовили поделки и поздравительные открытки для именинников мая среди постояльцев центра. В ответ дети получили вязаные носки. При этом такая акция будет продолжаться по всей республике, в дальнейшем вместе пожилые и дети будут участвовать в спортивных мероприятиях, конкурсах, сажать цветы и кустарники и просто проводить время вместе.