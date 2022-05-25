В Уфе стартовал проект «Лучик радости»

 Его суть – подарить внимание пожилым людям, а детям дать возможность пообщаться с бабушками и дедушками. Первая встреча прошла в геронтологическом центре «Именлек».

Воспитанники детских домов подготовили поделки и поздравительные открытки для именинников мая среди постояльцев центра. В ответ дети получили вязаные носки. При этом такая акция будет продолжаться по всей республике, в дальнейшем вместе пожилые и дети будут участвовать в спортивных мероприятиях, конкурсах, сажать цветы и кустарники и просто проводить время вместе.

Ребятишки из детских домов, у которых нет бабушек дедушек, приезжали  в дома-интернаты к пожилым. Такие люди, конечно же, многие одиноки. У них нет возможности общаться с внуками.   

Ольга Котельникова, директор Республиканского центра социального обслуживания населения
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