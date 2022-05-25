Следователи Башкирии установили личности погибших в коллекторе мужчин

24 мая в Уфе в канализационном коллекторе были найдены тела трёх мужчин. Инцидент произошёл на улице Загитова в Ленинском районе.

В колодце у строящего дома сотрудник, работающий на объекте, нашёл тела трёх рабочих без признаков жизни. Как сообщает ИА «Башинформ», погибшими оказались 34-летний и 54-летний мужчины. Личность третьего погибшего устанавливается.

Мужчин наняли для обслуживания коллекторов, однако работа была выполнена якобы некачественно, поэтому рабочие вернулись устранить недочеты. Они устанавливались дренажный насос и, видимо, отравились газами.

Прокуратура возбудила уголовное дело. Расследование трагедии продолжается.