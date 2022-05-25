В Уфе предложили переименовать один из парков города

В Уфе предложили переименовать парк имени Ленина. Предложение было внесено на одном из семинаров по обсуждению плана благоустройства парка.

Переименовать парк предложил краевед Владимир Кучин. В обсуждении специалист предложил дать парку другое название — Ушаковский парк, в честь губернатора С. П. Ушакова, по приказу которого в 1867—1872 годах был заложен первый большой общественный парк для отдыха горожан.