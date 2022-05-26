В Уфе для строительства изымут земельные участки

В башкирской столице для строительства будут изъяты земельные участки. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской мэрии.
Объекты будут изъяты по следующим адресам:
Пожарского, 40, 235, 237, 243, 253, 265, 267, 279, 310, 314, 316, 318, 273 А, 219/А, 47, 257а, 299б, 310, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 273а;
Судоремонтная, 2, 8, 10, 5, 4, 2е, 3, 5, 2г, 1б, 1в, 1г;
переулок Запорожский, 4, 6, 8, 8/А;
Союзная, 2б, 2г, 4, 6, 8, 1/А, 1/Б, 1В, 1е, 2, 2/А, 2/В;
Ахметова, 233, 239.
Гражданам, которые проживают по договорам соцнайма, предоставят другое жилье. Снос строений будет осуществлять ООО «УАМ-СТС».