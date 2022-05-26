В Башкирии назвали места повышенной опасности, где запрещена продажа алкоголя

В Правительстве Башкортостана назвали места повышенной опасности, в которых запрещена продажа алкоголя. Постановление было опубликовано сегодня, 26 мая, на портале правовой информации РБ.

Перечень включает в себя 250 опасных объектов, где запрещена продажа спиртной продукции. Среди них - сталепроволочное производство, рудники, химические предприятия, ТЭЦ, карьеры, хранилища нефтепродуктов и газов, площадки газо- и нефтеперерабатывающих предприятий и другие объекты.