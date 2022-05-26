В Башкирии догазифицировано село Исянгулово

Для жителей микрорайона №3 в селе Исянгулово радостное событие – в их домах появился газ. В числе первых оказалась семья Исангуловых. Сейчас Ляйсян только вспоминает о былых трудностях с отоплением и готовкой, ведь их мечта с мужем уже сбылась – в доме есть газ, значит, жизнь теперь станет намного проще и комфортней.