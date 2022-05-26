В Башкирии догазифицировано село Исянгулово

Новый газопровод запустили в селе Исянгулово, его протяженность составила 19 километров – это 245 домовладений, которые уже получили газ.
Для жителей микрорайона №3 в селе Исянгулово радостное событие – в их домах появился газ. В числе первых оказалась семья Исангуловых. Сейчас Ляйсян только вспоминает о былых трудностях с отоплением и готовкой, ведь их мечта с мужем уже сбылась – в доме есть газ, значит, жизнь теперь станет намного проще и комфортней.
Запуск газопровода состоялся в режиме телемоста на форуме «Газ. Нефть. Технологии». Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров дал старт работе распределительного газопровода в микрорайоне №3 села Исянгулова Зианчуринского района.
Общая протяженность новой сети газораспределения составила 19 километров – это 245 домовладений, которые теперь обеспечены газом. Сейчас от жителей села Исянгулово уже принято 114 заявок на догазификацию.
«Газпром газораспределение Уфа» не собирается останавливаться на достигнутом, каждый день принимаются новые заявки. Уже их собрано 23 тыс., с более 80% заявителей заключены договоры.