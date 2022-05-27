В Башкирии начали инспектировать дороги, ведущие к садовым товариществам

В текущем году республика выделит 50 миллионов рублей на приведение в порядок подъездных путей к садам. Теперь предстоит определиться с тем, где в первую очередь требуется ремонт.

Близость к центру города, вокруг лес и свежий воздух. Дёмский кордон – излюбленное место не только для садоводства, но и круглогодичного проживания. Всё, казалось бы, хорошо, но есть одно но – дорога.

Летом нормально по кочкам ездить, а вот весной по лужам неудобно кататься, везде лужи, грязь мешается. Камиль Кашапов

Устами ребёнка, как говорится, глаголет истина. Но чиновники решили лично убедиться, что жалобы дачников – не пустые слова. От остановки общественного транспорта и до СНТ «Электроаппарат» они прошли пешком. Итоговое решение – этот участок дороги в первую очередь нуждается в ремонте.

Территория является подъездной дорогой к 22 садовым товариществам, также у нас здесь расположены индивидуальные жилые дома, так называемое Демское лесничество. Дорога сегодня находится в ненормативном состоянии, мы проводим поддерживающий ремонт в течение сезона, но уже по состоянию полотна к должному эффекту это не приводит. Айдар Базгудинов, глава администрации Дёмского района г. Уфы

900 метров этой дороги необходимо асфальтировать, остальную часть засыпать щебнем. Решение по финансированию будет принято в ближайшее время. В случае положительного исхода деньги выделят из той суммы, которую глава Башкортостана поручил направить на приведение в порядок подъездных путей к садовым товариществам.

На эти цели у нас сейчас в проекте территориального заказа выделено 50 миллионов, и мы где-то около 30-35 км должны будем отремонтировать до осени этого года подъездов к СНТ. Виктор Жульков, первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан

Обследование подъездных путей к садовым товариществам поручили региональному Минтрансу. Представители этого ведомства, помимо Дёмского, побывали еще в Кировском районе Уфы. Вместе с представителями муниципалитета, УЖХ и Ассоциации садоводов республики они проинспектировали дорогу, ведущую к СНТ «Уршакский». Благоустройство подъездных путей к нему должны провести уже этим летом. В общей сложности предусмотрено щебенение двух километров дороги. Это позволит с большим комфортом добираться до своего дачного владения членам сразу нескольких СНТ. В округе порядка 4 тысяч садовых участков.

Всего в Башкортостане примерно полторы тысячи садовых товариществ. Около 10 процентов из них не имеют статуса юридического лица, а подъездные пути к ним не стоят на балансе. Поэтому отремонтировать такие участки не получится.

Она должна стоять на кадастровом учёте, должны быть в обслуживании того или иного района, просто это дополнительные деньги, целевые, именно для садов, не для улицы какой-то, а именно до сада, калитки и ворот. Наталья Овчинникова, руководитель ассоциации садоводов Республики Башкортостан