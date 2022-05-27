В Башкирии начали инспектировать дороги, ведущие к садовым товариществам

В текущем году республика выделит 50 миллионов рублей на приведение в порядок подъездных путей к садам. Теперь предстоит определиться с тем, где в первую очередь требуется ремонт.
Близость к центру города, вокруг лес и свежий воздух. Дёмский кордон – излюбленное место не только для садоводства, но и круглогодичного проживания. Всё, казалось бы, хорошо, но есть одно но – дорога.
Устами ребёнка, как говорится, глаголет истина. Но чиновники решили лично убедиться, что жалобы дачников – не пустые слова. От остановки общественного транспорта и до СНТ «Электроаппарат» они прошли пешком. Итоговое решение – этот участок дороги в первую очередь нуждается в ремонте.
900 метров этой дороги необходимо асфальтировать, остальную часть засыпать щебнем. Решение по финансированию будет принято в ближайшее время. В случае положительного исхода деньги выделят из той суммы, которую глава Башкортостана поручил направить на приведение в порядок подъездных путей к садовым товариществам.
Обследование подъездных путей к садовым товариществам поручили региональному Минтрансу. Представители этого ведомства, помимо Дёмского, побывали еще в Кировском районе Уфы. Вместе с представителями муниципалитета, УЖХ и Ассоциации садоводов республики они проинспектировали дорогу, ведущую к СНТ «Уршакский». Благоустройство подъездных путей к нему должны провести уже этим летом. В общей сложности предусмотрено щебенение двух километров дороги. Это позволит с большим комфортом добираться до своего дачного владения членам сразу нескольких СНТ. В округе порядка 4 тысяч садовых участков.
Всего в Башкортостане примерно полторы тысячи садовых товариществ. Около 10 процентов из них не имеют статуса юридического лица, а подъездные пути к ним не стоят на балансе. Поэтому отремонтировать такие участки не получится.
В республике взят курс на возрождение огородничества. Об этом стало ясно во время первого республиканского форума «SMART-садовод», который прошел в Уфе месяц назад. Именно тогда глава республики поручил выделить в этом году 100 миллионов рублей на поддержку садовых товариществ. Половина этой суммы пойдет на решение проблем, связанных с электроснабжением, остальные 50 миллионов на дороги.