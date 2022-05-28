В Башкирии из хоккейного клуба исключили подростков, которые издевались над сверстником

В одной из команд юношеской спортивной школы хоккейного клуба из Нефтекамска были зафиксированы случаи насилия и буллинга в отношении 10-летнего воспитанника. О произошедшем рассказала юрист Екатерина Гордон.

Участники команды избили, совершили насилие и долго издевались над подростком из-за отказа сыграть в «сексуальную» игру. Руководство клуба выпустило официальное обращение о ситуации. Представители отметили, что продолжают расследование произошедшего, однако уже от работы был отстранен 22-летний тренер команды. Также было принято отстранить от тренировок трёх воспитанников, которые замешаны в насилии над мальчиком, а после отчислить совсем.

С момента обращения родителей несовершеннолетнего воспитанника нашего клуба о совершении в отношении него противоправных действий, руководство находилось во взаимодействии с родителями пострадавшего ребёнка. Клуб сразу провёл соответствующее служебное расследование, в результате которого тренер спортивной школы был отстранён от работы с командой. Одновременно за совершение проступков, дискредитирующих их как представителей спортивной школы, были отстранены от занятий трое воспитанников команды. После проведения тренерского совета спортшколы было принято решение об отчислении этих воспитанников.

сообщение представителей хоккейного клуба 

Следственный комитет Башкирии продолжает расследование произошедшего. Клуб активно взаимодействует со следствием, чтобы установить все детали случившегося.

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
БАШКОРТТАР-БСТ