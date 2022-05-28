В Башкирии из хоккейного клуба исключили подростков, которые издевались над сверстником

С момента обращения родителей несовершеннолетнего воспитанника нашего клуба о совершении в отношении него противоправных действий, руководство находилось во взаимодействии с родителями пострадавшего ребёнка. Клуб сразу провёл соответствующее служебное расследование, в результате которого тренер спортивной школы был отстранён от работы с командой. Одновременно за совершение проступков, дискредитирующих их как представителей спортивной школы, были отстранены от занятий трое воспитанников команды. После проведения тренерского совета спортшколы было принято решение об отчислении этих воспитанников.

сообщение представителей хоккейного клуба