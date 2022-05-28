В Башкирии из хоккейного клуба исключили подростков, которые издевались над сверстником

В одной из команд юношеской спортивной школы хоккейного клуба из Нефтекамска были зафиксированы случаи насилия и буллинга в отношении 10-летнего воспитанника. О произошедшем рассказала юрист Екатерина Гордон.
Участники команды избили, совершили насилие и долго издевались над подростком из-за отказа сыграть в «сексуальную» игру. Руководство клуба выпустило официальное обращение о ситуации. Представители отметили, что продолжают расследование произошедшего, однако уже от работы был отстранен 22-летний тренер команды. Также было принято отстранить от тренировок трёх воспитанников, которые замешаны в насилии над мальчиком, а после отчислить совсем.
Следственный комитет Башкирии продолжает расследование произошедшего. Клуб активно взаимодействует со следствием, чтобы установить все детали случившегося.