В Башкирии погиб мужчина, который серьёзно пострадал в пожаре

Сегодня, 29 мая, стало известно, что в больнице №18 в Уфе скончался 65-летний мужчина, пострадавший в пожаре. Госпитализирован он был ещё 11 мая.

Напомним, в злополучный день в квартире по улице Вострецова вспыхнул пожар. Возгорание зафиксировано на кухне. Причина пожара устанавливается.

Из горящей квартиры был госпитализирован мужчина, которому диагностировали многочисленные травмы: термические ожоги I, II, III степени головы, туловища, верхних и нижних конечностей 30%, из них 20% глубокие, ингаляционную травму, ожоговый шок, отравление продуктами горения.

Врачи усиленно боролись за жизнь пострадавшего, но, к сожалению, спасти не смогли.