В Башкирии пенсионерам доступны бесплатные путешествия

Пенсионеры Башкирии могут бесплатно путешествовать по республике. Подробности предложения рассказали в ЦУРе.
По программе «Башкирское долголетие» в 2022 году более 10 тысяч пенсионеров смогут бесплатно путешествовать по региону. Для участия в программе нужно пройти регистрацию на сайте долголетие.соцтуризмрб.рф. Или можно записаться в городской или районной администрации.
В рамках проекта для пожилых путешественников оплачиваются: трансфер, страховка, питьевая вода, экскурсии по достопримечательностям, а также сопровождение медицинского и социального работников.
К слову, Глава Башкирии поручил увеличить финансирование проекта «Башкирское долголетие». Туризм станет доступен для большего числа граждан старшего поколения и людей с ограниченными возможностями здоровья.