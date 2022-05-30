В Башкирии пенсионерам доступны бесплатные путешествия

По программе «Башкирское долголетие» в 2022 году более 10 тысяч пенсионеров смогут бесплатно путешествовать по региону. Для участия в программе нужно пройти регистрацию на сайте долголетие.соцтуризмрб.рф. Или можно записаться в городской или районной администрации.