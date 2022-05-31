Башкирия признана одним из самых многонаселенных регионов России

Стали известны предварительные итоги Всероссийской переписи населения, которая состоялась осенью 2021 года.
Башкирия признана одним из самых многонаселенных регионов страны. По состоянию на 1 октября 2021 года, переписью были охвачены почти 147,2 млн человек, которые проживают в России постоянно. По сравнению с данными 10-летней давности население страны выросло на 1,4% (на 2,05 млн человек).
Башкирия занимает седьмое место среди субъектов Российской Федерации по численности населения после Москвы (13,010 млн человек), Московской области (8,532 млн человек), Краснодарского края (5,838 млн человек), Санкт-Петербурга (5,602 млн человек), Свердловской области (4,269 млн человек) и Ростовской области (4,201 млн человек).
Предварительная численность постоянного населения Башкирии составила 4,091 млн человек — это самый высокий показатель в Приволжском федеральном округе. Из них 2,530 млн человек — горожане, 1,561 млн человек — сельские жители. Всего в регионах ПФО постоянно проживают 28,943 млн человек, из которых 20,877 млн человек — горожане, 8,066 млн человек — сельчане.
К слову, Приволжский федеральный округ занимает второе место в стране по численности населения после Центрального федерального округа, в регионах которого проживают более 40 млн человек. Замыкает тройку крупнейших Сибирь – 16,8 млн человек.
Как подчеркнул на оперативном совещании Радий Хабиров, перепись населения в республике проведена на самом высоком уровне.
Как отметили, в свою очередь, статистики Башкирии, представленные предварительные данные являются оценочными. По завершении обработки данных окончательная численность населения по результатам переписи может незначительно увеличиться или уменьшиться.
Окончательные итоги переписи подведут и опубликуют до 31 декабря 2022 года.