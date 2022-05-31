Башкирия признана одним из самых многонаселенных регионов России

Стали известны предварительные итоги Всероссийской переписи населения, которая состоялась осенью 2021 года.

Фото №1 - Башкирия признана одним из самых многонаселенных регионов России

Башкирия признана одним из самых многонаселенных регионов страны. По состоянию на 1 октября 2021 года, переписью были охвачены почти 147,2 млн человек, которые проживают в России постоянно. По сравнению с данными 10-летней давности население страны выросло на 1,4% (на 2,05 млн человек).

Башкирия занимает седьмое место среди субъектов Российской Федерации по численности населения после Москвы (13,010 млн человек), Московской области (8,532 млн человек), Краснодарского края (5,838 млн человек), Санкт-Петербурга (5,602 млн человек), Свердловской области (4,269 млн человек) и Ростовской области (4,201 млн человек).

Предварительная численность постоянного населения Башкирии составила 4,091 млн человек — это самый высокий показатель в Приволжском федеральном округе. Из них 2,530 млн человек — горожане, 1,561 млн человек — сельские жители. Всего в регионах ПФО постоянно проживают 28,943 млн человек, из которых 20,877 млн человек — горожане, 8,066 млн человек — сельчане.

К слову, Приволжский федеральный округ занимает второе место в стране по численности населения после Центрального федерального округа, в регионах которого проживают более 40 млн человек. Замыкает тройку крупнейших Сибирь – 16,8 млн человек.

Это неплохие цифры. Мы последние два-три года четко фиксируем изменения миграционных потоков. У нас положительное сальдо трудовой миграции. У нас также положительное сальдо студентов и учащихся. Впервые за долгие годы у нас так произошло, что на две с лишним тысячи студентов к нам, наоборот, начали приезжать учиться. Это хороший показатель. Таким образом, наша республика занимает седьмое место в России по численности населения. Но при этом мы все прекрасно знаем, что главный показатель — это рождаемость, а он снижается. По итогам 2020–2021 годов, особенно из-за коронавирусной инфекции, у нас была высокая смертность. Сейчас она нивелировалась, но, тем не менее, эти два показателя надо исправить. Главная задача — превышение роста рождаемости над смертностью. Для нас это главный показатель.

Радий Хабиров, Глава РБ 

Как подчеркнул на оперативном совещании Радий Хабиров, перепись населения в республике проведена на самом высоком уровне.

Нагрузка была огромной, но статистики, переписчики все дисциплинированно отработали. Это признается, в том числе, и руководством Росстата. Нам сейчас очень важно понять структуру населения. Надеюсь, в ближайшее время эти данные переписи опубликуют. Когда поймем структуру населения, тогда мы будем корректировать наши планы в ту или другую сторону.

Радий Хабиров, Глава РБ 

Как отметили, в свою очередь, статистики Башкирии, представленные предварительные данные являются оценочными. По завершении обработки данных окончательная численность населения по результатам переписи может незначительно увеличиться или уменьшиться.

Окончательные итоги переписи подведут и опубликуют до 31 декабря 2022 года.

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