Башкирия признана одним из самых многонаселенных регионов России

Это неплохие цифры. Мы последние два-три года четко фиксируем изменения миграционных потоков. У нас положительное сальдо трудовой миграции. У нас также положительное сальдо студентов и учащихся. Впервые за долгие годы у нас так произошло, что на две с лишним тысячи студентов к нам, наоборот, начали приезжать учиться. Это хороший показатель. Таким образом, наша республика занимает седьмое место в России по численности населения. Но при этом мы все прекрасно знаем, что главный показатель — это рождаемость, а он снижается. По итогам 2020–2021 годов, особенно из-за коронавирусной инфекции, у нас была высокая смертность. Сейчас она нивелировалась, но, тем не менее, эти два показателя надо исправить. Главная задача — превышение роста рождаемости над смертностью. Для нас это главный показатель.

Радий Хабиров, Глава РБ