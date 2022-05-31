В Госсобрании Башкирии обсудили вопросы развития туристской деятельности в регионе

В Госсобрании республики обсудили развитие приоритетных направлений туристской деятельности в регионе. Депутаты и заинтересованные лица обсудили законодательную базу отрасли, организацию внутреннего туризма в условиях санкций и создание условий для увеличения турпотока в регион.
Руководитель бакширского парламента Константин Толкачев отметил, что туризм – это не только посиделки у костра, а один из основных факторов развития экономики.
Дороги, телефонная связь и инфраструктура – глава администрации Белорецкого района Андрей Иванюта обозначил болевые точки муниципалитета. Приток туристов усиливается особенно в последнее время. Самые излюбленные туристами места – село Николаевка, откуда начинается подъем на Иремель, Тирлян, Кага. В районе много привлекательных для туристов объектов. Поэтому отрасль требует внимания.