В Госсобрании Башкирии обсудили вопросы развития туристской деятельности в регионе

В Госсобрании республики обсудили развитие приоритетных направлений туристской деятельности в регионе. Депутаты и заинтересованные лица обсудили законодательную базу отрасли, организацию внутреннего туризма в условиях санкций и создание условий для увеличения турпотока в регион.

Руководитель бакширского парламента Константин Толкачев отметил, что туризм – это не только посиделки у костра, а один из основных факторов развития экономики.