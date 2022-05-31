В Мечетлинском районе проводят капремонт школы

В селе Большая Ока Мечетлинского района проводят капитальный ремонт местной школы. В рамках модернизации общеобразовательных учреждений было выделено почти 50 миллионов рублей. Электромонтажные и штукатурные работы внутри здания уже начаты, продолжается утепление фасада.

Школа 1986 года постройки должна полностью поменять свой облик, работы выполняют с учетом современных требований и стандартов. Предусмотрены и средства на обновление материально-технической базы, в размере шести с половиной миллионов рублей. К новому учебному году объект должны сдать