Стало известно, как будет выглядеть благоустроенная территория около озера Теплого в Уфе

Скейт-площадка, амфитеатр, пляж и не только. В микрорайоне Инорс идет благоустройство территории, прилегающей к улице Мушникова и озеру Теплому. Проект предполагает устройство освещенных пешеходных дорожек, которые свяжут берег озера и линейный сквер.

Планируют создать условия и для активного отдыха детей и подростков. Будут сооружены скейт-парк, футбольное поле и амфитеатр. Кроме того, для уфимцев обустроят бесплатный пляж. Также в сквере предусмотрены площадь с качелями, зона отдыха и настольных игр у навеса с универсальным павильоном и общественным туалетом, игровая зона с батутами. Что касается автомобильных проездов, то они уже перенесены вдоль жилых домов так, чтобы не пересекали пешеходные маршруты.