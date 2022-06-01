В Уфе стартовал финал проекта «Трезвое село»

Участники проекта «Трезвое село» вышли на финишную прямую. Свои проекты после победы на муниципальном уровне они защищают перед столичной комиссией на республиканском этапе. Ежегодно растет количество участников проекта.

В этом году в стороне не остался ни один район. Все 54 борются за победу. Несмотря на то, что организатором проекта является Всемирный курултай башкир, представители других национальностей также принимают участие в «Трезвом селе». Участник уже решили на что потратят деньги в случае победы.

Этап публичной защиты – финал всей работы, проводимой в течение года. Есть изменения для участников, к примеру, выступают они и перед другими участниками из своей номинации – имеют возможность изучать опыт друг друга и задавать вопросы. Кроме того, к интернет-голосованию допущены все 54 участника. Выберут 12 населенные пунктов – победителей, в которых ведется самый здоровый образ жизни