В Уфе на 16 улицах отремонтируют 21 километр дорог

В башкирской столице по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будут отремонтированы 16 улиц, протяженность которых составляет 21 километр. Об этом рассказал Ильшат Фахрутдинов - замначальника Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений.
Речь идет об участках на улицах Геофизиков, Чекмагушевской, Чернышевского, Суворова, Коммунистической, Кемеровской, Заводской, Амантая, Новороссийской, Менделеева, Пугачева и Затонском шоссе.
Кроме того, замначальника УСРДИС отметил, что в этом году планируется завершить работы по 9 улицам в Кузнецовском затоне, где расположено много социального жилья.
Фото: ЦУР РБ.