В Уфе на 16 улицах отремонтируют 21 километр дорог

В башкирской столице по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будут отремонтированы 16 улиц, протяженность которых составляет 21 километр. Об этом рассказал Ильшат Фахрутдинов - замначальника Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений.

Фото №1 - В Уфе на 16 улицах отремонтируют 21 километр дорог

Речь идет об участках на улицах Геофизиков, Чекмагушевской, Чернышевского, Суворова, Коммунистической, Кемеровской, Заводской, Амантая, Новороссийской, Менделеева, Пугачева и Затонском шоссе.

Наиболее значима Затонская дорога, которая выходит на трассу М-7, это выезд и въезд в столицу. Много запросов от жителей поступает по Менделеева, по проспекту Салавата Юлаева. Также люди просят отремонтировать улицы в Нижегородке — здесь в 2022 году сделаем улицу Саляма и Деревенскую переправу.

Ильшат Фахрутдинов, замначальника Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений

Кроме того, замначальника УСРДИС отметил, что в этом году планируется завершить работы по 9 улицам в Кузнецовском затоне, где расположено много социального жилья.

Фото: ЦУР РБ.

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