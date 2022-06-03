В Уфе на 16 улицах отремонтируют 21 километр дорог

Наиболее значима Затонская дорога, которая выходит на трассу М-7, это выезд и въезд в столицу. Много запросов от жителей поступает по Менделеева, по проспекту Салавата Юлаева. Также люди просят отремонтировать улицы в Нижегородке — здесь в 2022 году сделаем улицу Саляма и Деревенскую переправу.

Ильшат Фахрутдинов, замначальника Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений