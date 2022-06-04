В Башкирии прогнозируют грозы, град и сильный ветер

В Башгидрометцентре предупредили местных жителей и гостей республики о приближающихся опасных погодных условиях. На этих выходных об отдыхе на природе можно забыть.

По данным синоптиков, в республике 5 июня пройдут кратковременные дожди, но при этом в отдельных районах ожидаются грозы в дневное время – град. При грозах ветер усилится. Днем будет в целом тепло: от 18 до 23 градусов тепла. Ночью обещают от 10 до 15 градусов тепла.