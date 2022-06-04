В Башкирии сабантуи прошли в 15 районах

Изобилие угощений, национальные забавы и шуточные состязания. В Башкортостане стартовали празднования сабантуев. Гуляния развернулись сразу в 15 районах республики. Отметить окончание весенне-полевых работ в Гафурийском районе собрались представители разных народностей. Приехали даже гости из Нового Уренгоя.

На сцене песни и пляски, а на борцовском ковре – серьезные схватки. Сегодня этот баран – главный на сабантуе. Пока его внимание стараются привлечь маленькие мальчики, на ковре за животное сражаются местные батыры. Собрались на празднике не только жители нашей республики, на сабантуй приехали и гости из других уголков нашей страны. А главное, что каждый нашёл развлечение себе по душе.

Познакомиться ближе с культурой и ремёслами народов республики можно было в тематических юртах. Национальный колорит чувствуется повсюду. Ну а после концерта по традиции поощрили лучших в своей профессии. За наградами на праздничную сцену передовики поднимались один за другим.

Сабантуи проходят масштабно. Отрадно, что каждый год это не просто отраслевой праздник, а мост между культурами. Это и подведение итогов в разных сферах. Рустам Ишмухаметов, заместитель председателя Государственного Собрания Республики Башкортостан

Ну а раз посевная позади, можно и погулять. Тем более что даже погода преподнесла сельчанам долгожданный подарок.

Погода говорит сама за себя: после окончания полевых работ нужен дождь. Самое главное, люди пришли сказать спасибо хлеборобам. Будем ждать хороший урожай. Динар Гильмутдинов, депутат Государственной Думы Российской Федерации