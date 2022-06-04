В Башкирии сабантуи прошли в 15 районах

Изобилие угощений, национальные забавы и шуточные состязания. В Башкортостане стартовали празднования сабантуев. Гуляния развернулись сразу в 15 районах республики. Отметить окончание весенне-полевых работ в Гафурийском районе собрались представители разных народностей. Приехали даже гости из Нового Уренгоя.
На сцене песни и пляски, а на борцовском ковре – серьезные схватки. Сегодня этот баран – главный на сабантуе. Пока его внимание стараются привлечь маленькие мальчики, на ковре за животное сражаются местные батыры. Собрались на празднике не только жители нашей республики, на сабантуй приехали и гости из других уголков нашей страны. А главное, что каждый нашёл развлечение себе по душе.
Познакомиться ближе с культурой и ремёслами народов республики можно было в тематических юртах. Национальный колорит чувствуется повсюду. Ну а после концерта по традиции поощрили лучших в своей профессии. За наградами на праздничную сцену передовики поднимались один за другим.
Ну а раз посевная позади, можно и погулять. Тем более что даже погода преподнесла сельчанам долгожданный подарок.
Сабантуи сегодня прошли в 15 районах Башкортостана. А в следующую субботу народные гуляния, посвященные окончанию весенне-полевых работ, должны пройти еще в 28 муниципалитетах республики.