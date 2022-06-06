В Башкирии зафиксировали районы с плохим ямочным ремонтом

В Башкирии продолжается ремонт автодорог. О нем рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства региона.
По словам Александра Булушева, низкие темпы ямочного ремонта автодорог были зафиксированы в нескольких районах Башкирии. В Аскинском, Баймакском, Белокатайском, Мечетлинском и Федоровском районах ремонт проходит хуже всего.
Александр Булушев рассказал, что в республике проинспектировали 19,4 тысячи километров автодорог общего пользования с асфальтобетонным покрытием. Министр попросил завершить ремонт до 15 июня.