В Башкирии зафиксировали районы с плохим ямочным ремонтом

В Башкирии продолжается ремонт автодорог. О нем рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства региона.

По словам Александра Булушева, низкие темпы ямочного ремонта автодорог были зафиксированы в нескольких районах Башкирии. В Аскинском, Баймакском, Белокатайском, Мечетлинском и Федоровском районах ремонт проходит хуже всего.