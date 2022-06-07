В Башкирию придут сильные дожди

В Башкортостане ожидается резкое изменение погоды. Метеорологи Башгидрометцентра сообщают, что с 7 по 10 июня республика окажется под влиянием южного циклона с Каспийского моря.
Сегодня, седьмого июня, в Башкирии пройдут сильные дожди, а также ожидается град и грозы. По предоставленным данным, порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.
Температура воздуха понизится до +7 градусов в холодной части циклона. В дневное время суток воздух прогреется +18°, а в юго-восточных районах - до +22°.