В Башкирию придут сильные дожди

В Башкортостане ожидается резкое изменение погоды. Метеорологи Башгидрометцентра сообщают, что с 7 по 10 июня республика окажется под влиянием южного циклона с Каспийского моря.

Сегодня, седьмого июня, в Башкирии пройдут сильные дожди, а также ожидается град и грозы. По предоставленным данным, порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.