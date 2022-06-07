Мэр одного из городов Башкирии возмутился поведением подростков, которые громят дворы и парк

Мэр Агидели Фанис Гильванов возмущен поведением подростков, портящих внешний вид центрального парка и обновленных дворовых площадок. Об инцидентах он рассказал в своих соцсетях.

Фото №1 - Мэр одного из городов Башкирии возмутился поведением подростков, которые громят дворы и парк

Изо дня в день мы сталкиваемся с новым неприятным для себя явлением. Вандализм процветает во многих дворах и площадках города. А для кого все это благоустраивалось? Разломаны и исписаны краской скамейки, элементы игровых площадок, информационные стенды, ограждения, опоры наружного освещения и другие объекты. Вандалы добрались и до Центрального парка «Волны Агидели».

Фанис Гильванов, мэр Агидели

Мэр города отметил, что сотрудникам коммунальных служб постоянно приходится исправлять содеянное. Из местного бюджета на данные цели уходят дополнительные средства, которые можно было бы направить «на создание чего-то нового».

Чиновник заявил, что некоторых вандалов удалось вычислить по камерам видеонаблюдения. Он призвал провинившихся самим признаться в содеянном и «исправить свои ошибки, пока не поздно». Мэр также напомнил об уголовной статье за вандализм, которая в качестве наказания предусматривает штраф от 40 тысяч рублей и арест до трех месяцев.

Фото: vk.com // Фанис Гильванов

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