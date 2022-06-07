Мэр одного из городов Башкирии возмутился поведением подростков, которые громят дворы и парк

Мэр Агидели Фанис Гильванов возмущен поведением подростков, портящих внешний вид центрального парка и обновленных дворовых площадок. Об инцидентах он рассказал в своих соцсетях.
Мэр города отметил, что сотрудникам коммунальных служб постоянно приходится исправлять содеянное. Из местного бюджета на данные цели уходят дополнительные средства, которые можно было бы направить «на создание чего-то нового».
Чиновник заявил, что некоторых вандалов удалось вычислить по камерам видеонаблюдения. Он призвал провинившихся самим признаться в содеянном и «исправить свои ошибки, пока не поздно». Мэр также напомнил об уголовной статье за вандализм, которая в качестве наказания предусматривает штраф от 40 тысяч рублей и арест до трех месяцев.
Фото: vk.com // Фанис Гильванов