Мэр одного из городов Башкирии возмутился поведением подростков, которые громят дворы и парк

Изо дня в день мы сталкиваемся с новым неприятным для себя явлением. Вандализм процветает во многих дворах и площадках города. А для кого все это благоустраивалось? Разломаны и исписаны краской скамейки, элементы игровых площадок, информационные стенды, ограждения, опоры наружного освещения и другие объекты. Вандалы добрались и до Центрального парка «Волны Агидели».

Фанис Гильванов, мэр Агидели