Жительница Башкирии изготавливает скульптуры из гипса

Львы, греческие боги и сказочные персонажи из гипса. Гульназ Ибатова из деревни Арсланово Чишминского района занимается изготовлением садовых фигур из этого материала.

Девушка работала долгие годы в офисе. Идея сменить деятельность пришла к ней в период коронавируса. И теперь она скульптор. Гульназ сама изготавливает силиконовые формы, выполняет заливку и покраску фигур. Ассортимент на сегодня – около 30  различных  фигур: от 10-сантиметровых  кроликов до 140-сантиметровой скульптуры девушки с кувшином.

Я 18 лет сидела за компьютером, было желание начать свое дело. Первая фигурка была – сова. Сложности были в том, что не было помещения. Пришлось отливать в ванной комнате.

Гульназ Ибатова
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