Жительница Башкирии изготавливает скульптуры из гипса

Львы, греческие боги и сказочные персонажи из гипса. Гульназ Ибатова из деревни Арсланово Чишминского района занимается изготовлением садовых фигур из этого материала.

Девушка работала долгие годы в офисе. Идея сменить деятельность пришла к ней в период коронавируса. И теперь она скульптор. Гульназ сама изготавливает силиконовые формы, выполняет заливку и покраску фигур. Ассортимент на сегодня – около 30 различных фигур: от 10-сантиметровых кроликов до 140-сантиметровой скульптуры девушки с кувшином.