Радий Хабиров поблагодарил журналистов БСТ и других СМИ, работавших на Донбассе

Радий Хабиров отметил работу журналистов телеканала БСТ в освещении хода спецоперации на Донбассе. Сегодня в Уфе прошел второй форум средств массовой информации, на котором собрались работники печати, радио и телевидения.

В зале было много представителей информационной редакции БСТ, в том числе Азат Садрыев, Вадим Исламов, Рафик Ахметшин и Булат Садриев, а также сотрудники радио «Юлдаш» Вадим Лаврентьев. Все они, а также представители других СМИ побывали в рабочих командировках на территории ДНР и ЛНР.

По словам Главы Башкортостана, очень важно профессионально освещать события правдиво, рассказывать о подвигах российских воинов, восстановлении мирной жизни и не только. Радий Хабиров также отметил работу нашего репортера Анастасии Ильчибаевой, которая неоднократно была в красных зонах республиканских больниц во время пандемии.

Я хочу отметить мужество и храбрость этих ребят. Это сотрудники телеканала БСТ – Азат Садрыев, Вадим Исламов, Рафик Ахметшин, Булат Садриев. Радио «Юлдаш» – Вадим Лаврентьев. Журналисты информационного агентства «Башинформ» – Азат Гиззатуллин, Олег Яровиков. «Независимой Уральской газеты» – Линар Мингазов. Они все выполняли там непростую работу, зачастую рискуя жизнью. Давайте поблагодарим наших ребят. Радий Хабиров, Глава Башкирии