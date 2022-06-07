Радий Хабиров поблагодарил журналистов БСТ и других СМИ, работавших на Донбассе

Радий Хабиров отметил работу журналистов телеканала БСТ в освещении хода спецоперации на Донбассе. Сегодня в Уфе прошел второй форум средств массовой информации, на котором собрались работники печати, радио и телевидения.
В зале было много представителей информационной редакции БСТ, в том числе Азат Садрыев, Вадим Исламов, Рафик Ахметшин и Булат Садриев, а также сотрудники радио «Юлдаш» Вадим Лаврентьев. Все они, а также представители других СМИ побывали в рабочих командировках на территории ДНР и ЛНР.
По словам Главы Башкортостана, очень важно профессионально освещать события правдиво, рассказывать о подвигах российских воинов, восстановлении мирной жизни и не только. Радий Хабиров также отметил работу нашего репортера Анастасии Ильчибаевой, которая неоднократно была в красных зонах республиканских больниц во время пандемии.
На форуме также присутствовали федеральные эксперты, в их числе, например, директор телеканала Russia Today и заместитель директора газеты «Аргументы и факты».