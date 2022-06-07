На Восточном выезде Уфе состоялась сбойка северного тоннеля с раскрытием на полное сечение

Пробили насквозь спустя 30 лет с момента начала строительства. В Уфе на Восточном выезде состоялась сбойка северного тоннеля с раскрытием на полное сечение. Это обеспечивает сквозной проезд под землей транспортных средств от проспекта Салавата Юлаева к берегу реки Уфы, что существенно облегчает логистику по доставке материалов и оборудования к местам производства работ.