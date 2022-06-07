На Восточном выезде Уфе состоялась сбойка северного тоннеля с раскрытием на полное сечение

Пробили насквозь спустя 30 лет с момента начала строительства. В Уфе на Восточном выезде состоялась сбойка северного тоннеля с раскрытием на полное сечение. Это обеспечивает сквозной проезд под землей транспортных средств от проспекта Салавата Юлаева к берегу реки Уфы, что существенно облегчает логистику по доставке материалов и оборудования к местам производства работ. 

Мы ведем работы в сложных геологических условиях, последние метры до сбойки были не из простых. Породы сложные, породы разноплановые. Это и прослойки известняка, это и гипсовые отложения, это и глина, это и песчаники.

Павел Шаповал, начальник управления строительства техзаказчика

Саму сбойку удалось выполнить на месяц раньше запланированного срока. На расстоянии 1015 метров строителям пришлось выбрать 73 000 кубометров грунта. В ближайшее время в тоннеле продолжат работы по бетонированию свода.

Опалубки стоят с двух сторон, планируем в августе установить еще одну.

Асабали Закавов, генеральный директор ООО «Башкирская концессионная компания»

Подрядчик работает. Сегодня занимаемся дополнительным финансированием. К сожалению, есть момент удорожания материалов. Тем не менее, работаем. К концу 2023 года, мы надеемся, откроем движение.

Раиф Абдрахимов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан
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