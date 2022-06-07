Аграрии Башкирии приступили к заготовке кормов

Аграрии республики приступили к заготовке кормов. Традиционно косовица началась с многолетних трав на сенаж. Они занимают 436 тысяч гектаров – более половины всего кормового клина. В этом году ориентир аграриев заготовить двухлетний запас.

В числе первых к зеленой жатве приступили сельхозработники Калтасинского района.

Густорастущую траву жатка скашивает без проблем. Сочные стебели с листьями козлятника созрели для заготовки. Косовицу этой многолетний травы нужно проводить в период бутонизации, когда в ней максимальный запас питательных веществ для КРС. Механизатор со стажем Николай Исашев говорит: косовица идет хорошо. За день скашивает до 50 гектаров козлятника

К косовице в сельскохозкооперативе «Восход» приступили 2 июня. Козлятник – многолетняя неприхотливая трава, первой созревает для кормозаготовки. На сегодняшний день уже более половины площадей скошено.

А на этом поле козлятник скосили пару дней назад. При влажности в 50-55% его уже можно подбирать и заготавливать сенаж. На счету каждый день. Поэтому аграрии работают в ритме, используя каждый погожий день. В сельзохкооперативе «Восход» предстоит заготовить корма для 836 голов КРС.

В районе более 70 сельхозпредприятий и КФХ. Пока еще не все приступили к кормозаготовке – свои коррективы вносят дожди.