В Уфе обсудили проблемы обманутых дольщиков

В межведомственном совещании приняли участие заместитель генерального прокурора страны Николай Шишкин, прокурор Башкортостана Игорь Пантюшин, премьер-министр правительства республики Андрей Назаров, руководители профильных ведомств и представители правоохранительных органов.

Всего в Башкортостане насчитывается более 3,5 тысячи обманутых дольщиков. В 2018 году было более 10 тысяч. Заместитель генпрокурора России поручил продолжить системную работу по защите прав участников долевого строительства. Пристального внимания, по его словам, требуют и вопросы уголовного преследования недобросовестных застройщиков. Андрей Назаров рассказал, что по ряду проблемных объектов благодаря усилиям республиканской власти удалось решить вопросы.

За прошедшие три с половиной года нам удалось восстановить нарушенные права почти 7 тысяч дольщиков – это 76 проблемных объектов. Из них 46 домов введено в эксплуатацию. По 16 домам полностью произведены компенсационные выплаты. Еще по 14 объектам принято альтернативное решение – граждане были переселены в другие дома. У нас выстроена системная работа по реализации поручения Президента России о завершении строительства объектов недвижимости, которые созданы с привлечением денежных средств дольщиков и не введены в эксплуатацию.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан
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В 2021 году построены 24 проблемных дома, в которых квартиры получили более тысячи граждан, еще 1700 дольщиков получили денежные компенсации. Данная работа продолжается. Вместе с тем в республике насчитывается 82 проблемных объекта. В строительство этих домов свои средства вложили свыше 3600 дольщиков.

Николай Шишкин, заместитель генерального прокурора России
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