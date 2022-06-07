В Уфе обсудили проблемы обманутых дольщиков

В межведомственном совещании приняли участие заместитель генерального прокурора страны Николай Шишкин, прокурор Башкортостана Игорь Пантюшин, премьер-министр правительства республики Андрей Назаров, руководители профильных ведомств и представители правоохранительных органов.
Всего в Башкортостане насчитывается более 3,5 тысячи обманутых дольщиков. В 2018 году было более 10 тысяч. Заместитель генпрокурора России поручил продолжить системную работу по защите прав участников долевого строительства. Пристального внимания, по его словам, требуют и вопросы уголовного преследования недобросовестных застройщиков. Андрей Назаров рассказал, что по ряду проблемных объектов благодаря усилиям республиканской власти удалось решить вопросы.