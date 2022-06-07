В Уфе обсудили проблемы обманутых дольщиков

За прошедшие три с половиной года нам удалось восстановить нарушенные права почти 7 тысяч дольщиков – это 76 проблемных объектов. Из них 46 домов введено в эксплуатацию. По 16 домам полностью произведены компенсационные выплаты. Еще по 14 объектам принято альтернативное решение – граждане были переселены в другие дома. У нас выстроена системная работа по реализации поручения Президента России о завершении строительства объектов недвижимости, которые созданы с привлечением денежных средств дольщиков и не введены в эксплуатацию.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан