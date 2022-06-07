В Уфе хотят снести более тысячи построек гаражного кооператива

Гаражный кооператив под снос. В Уфе хотят снести более 1000 построек. На каждой несколько дней назад появилось уведомление от администрации Калининского района. В случае неисполнения расходов всё равно не избежать – административное наказание и возмещение затрат на снос.
Требование наклеили несколько дней назад. В случае неисполнения – административное наказание и вывоз с последующим взысканием затрат. Такие уведомления на всех гаражах кооператива «Авиатор», а их больше 1000. Постройки на оповещениях обозначены как самовольные, однако, по словам автовладельцев, здесь место им предоставили ещё в 2005 году. Большинство этих гаражей находились в Сипайлово. Тогда, по словам людей, администрация предоставила технику для перевозки построек.
Часть автовладельцев уже начала увозить вещи. Чтобы обустроить это место, вкладывали деньги. Территория была затапливаемая.
Гаражный кооператив задолжал около миллиона рублей за аренду земли. По словам бухгалтера, это пени, и случилось это, когда неожиданно поменялась кадастровая стоимость. Долг постепенно выплачивали. А в 2021 году перестали приходить квитанции за аренду земли.
По словам администрации района, территорию гаражный кооператив занимает незаконно.
Позади несколько судебных заседаний. После гаражной амнистии, которая была в 2021 году, люди могли бы узаконить постройки, но администрация признаёт их самовольными. Земля для построек в 2005 году на нынешнем месте тоже была выделена администрацией. Образован же кооператив ещё в 1996 году.
Две недели назад гаражный кооператив отправил обращение в Верховный суд. Сейчас люди написали письмо к уполномоченному по правам человека. Автовладельцы не отказываются от решения суда, но надеются всё же, что будет найдено новое место и предоставлена техника для переезда. Гаражный кооператив «Авиатор» всё-таки надеется не пролететь с решением проблемы.