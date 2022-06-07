В Уфе хотят снести более тысячи построек гаражного кооператива

Гаражный кооператив под снос. В Уфе хотят снести более 1000 построек. На каждой несколько дней назад появилось уведомление от администрации Калининского района. В случае неисполнения расходов всё равно не избежать – административное наказание и возмещение затрат на снос.

Требование наклеили несколько дней назад. В случае неисполнения – административное наказание и вывоз с последующим взысканием затрат. Такие уведомления на всех гаражах кооператива «Авиатор», а их больше 1000. Постройки на оповещениях обозначены как самовольные, однако, по словам автовладельцев, здесь место им предоставили ещё в 2005 году. Большинство этих гаражей находились в Сипайлово. Тогда, по словам людей, администрация предоставила технику для перевозки построек.

Часть автовладельцев уже начала увозить вещи. Чтобы обустроить это место, вкладывали деньги. Территория была затапливаемая.

Зачем так с людьми? Есть инвалиды, ветераны, ликвидаторы Чернобыльской аварии. У них нет таких денег, чтобы перевезти. И место не предоставляют. Получается парадокс. Фаиль Гарифуллин, председатель гаражного кооператива

Гаражный кооператив задолжал около миллиона рублей за аренду земли. По словам бухгалтера, это пени, и случилось это, когда неожиданно поменялась кадастровая стоимость. Долг постепенно выплачивали. А в 2021 году перестали приходить квитанции за аренду земли.

По словам администрации района, территорию гаражный кооператив занимает незаконно.

Решение суда по освобождению земельного участка, который используется гаражным кооперативом «Авиатор», вступило в законную силу. В настоящее время исполнение решения находится в производстве у судебных приставов и обязательно для исполнения. Поясним, что гаражный кооператив «Авиатор» занимает данный земельный участок незаконно, поскольку договор аренды давно расторгнут. Вера Пояркова, начальник информационно-аналитического отдела администрации Калининского района г. Уфы

Позади несколько судебных заседаний. После гаражной амнистии, которая была в 2021 году, люди могли бы узаконить постройки, но администрация признаёт их самовольными. Земля для построек в 2005 году на нынешнем месте тоже была выделена администрацией. Образован же кооператив ещё в 1996 году.