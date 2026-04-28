В Башкирии детские лагеря примут более 200 тысяч детей

В Башкортостане готовятся к летней оздоровительной кампании. В этом году лагеря примут более 200 тысяч детей. По данным правительства, для организации отдыха подготовят 30 тысяч сотрудников, а до 20 мая все 1940 учреждений должны получить санитарные заключения.

Параллельно решается вопрос и безопасности на воде: к лету в республике откроют 560 мест отдыха, из них 264 официальных пляжа. В Госкомитете по ЧС сообщили, что за пять лет количество пляжей выросло более чем вдвое, что позволило сократить число утонувших в полтора раза.