Затянувшиеся дожди в Башкирии: чем грозят и когда прекратятся

Садоводы переживают за урожай, аграрии не могут выйти на химпрополку полей. Вся территория Башкортостана оказалась во власти циклона. Проливные дожди затопили не только городские улицы, но и некоторые деревни.
В отличие от соседей, на своём участке Евгений предпочитает выращивать не овощи, а цветы: ирисы, розы, пионы. Для внуков посадил ягоды и виноград. Вот только прополоть от сорняков пока не может. Земля сырая от проливных дождей.
От обильных осадков страдают и остальные садоводы. У многих картошка, капуста и другие корнеплоды сидят в воде, что может привести к гниению. Урожай под угрозой. А эти кадры прислали зрители из Бижбулякского района. Мощный поток воды не просто уничтожил приусадебные посевы, но и на время затопил подворья и улицы.
А вот на улицах уфимского микрорайона Дёма огромные лужи задержались. Кадры сняли очевидцы. Обильным осадкам рады разве что аграрии Зауралья, где в последние годы отмечалась летняя засуха без капли дождя. Урожаи сгорали прямо на полях. Но хлеборобы республики всё же успели выполнить весенне-полевые работы на 99 процентов. А вот дальнейшим планам дожди уже мешают.
Под контролем специалистов находятся водохранилища республики. В связи с осадками приток воды в гидросооружения сейчас выше нормы. Тем не менее ситуация предсказуемая, и негативных последствий не предвидится.
А вот прогнозы синоптиков не столь утешительны. В ближайшие дни летней жары не будет. Всему виной циклон с Каспийского моря, который и стал причиной выпадения двух месячных норм осадков.