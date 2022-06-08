Затянувшиеся дожди в Башкирии: чем грозят и когда прекратятся

Садоводы переживают за урожай, аграрии не могут выйти на химпрополку полей. Вся территория Башкортостана оказалась во власти циклона. Проливные дожди затопили не только городские улицы, но и некоторые деревни.

В отличие от соседей, на своём участке Евгений предпочитает выращивать не овощи, а цветы: ирисы, розы, пионы. Для внуков посадил ягоды и виноград. Вот только прополоть от сорняков пока не может. Земля сырая от проливных дождей.

Для тех цветов хорошо вода, для ирисов. Они набирают цвет. А вот клубника цвет набрала, а ягоды не даёт, потому что сыро. В это время в прошлом году уже была клубника. Она два раза в год даёт. Это ремонтантная клубника. И малина вот тоже сидит, ей тепла надо, а тепла нет. Евгений, садовод

От обильных осадков страдают и остальные садоводы. У многих картошка, капуста и другие корнеплоды сидят в воде, что может привести к гниению. Урожай под угрозой. А эти кадры прислали зрители из Бижбулякского района. Мощный поток воды не просто уничтожил приусадебные посевы, но и на время затопил подворья и улицы.

В период выпадения интенсивных осадков в Бижбулякском районе в деревне Аитово и в деревне Алексеевка по улицам прошёл бурный поток воды. В течение 10 минут вода ушла. Алик Шарафутдинов, руководитель пресс-службы МЧС России по Республике Башкортостан

А вот на улицах уфимского микрорайона Дёма огромные лужи задержались. Кадры сняли очевидцы. Обильным осадкам рады разве что аграрии Зауралья, где в последние годы отмечалась летняя засуха без капли дождя. Урожаи сгорали прямо на полях. Но хлеборобы республики всё же успели выполнить весенне-полевые работы на 99 процентов. А вот дальнейшим планам дожди уже мешают.

В рост идёт, а вот, допустим, колошение плохое. В той же сахарной свекле клубнеобразование может пойти не так. Уход за посевами должен быть, химическая прополка. Сорняки растут, а возможности заехать на поля нет. А это уже нужно срочно заезжать и делать. Алмаз Галимов, пресс-секретарь Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан

Под контролем специалистов находятся водохранилища республики. В связи с осадками приток воды в гидросооружения сейчас выше нормы. Тем не менее ситуация предсказуемая, и негативных последствий не предвидится.

Ежедневно мониторим ситуацию. Некоторые водохранилища в Зауралье даже не наполнены. Павловское, Нугушское, Юмагузинское работают по притоку. Подтопления городов на реке Белой не предвидится. Виталий Тюр, начальник отдела водных ресурсов по Республике Башкортостан Камского бассейнового водного управления

А вот прогнозы синоптиков не столь утешительны. В ближайшие дни летней жары не будет. Всему виной циклон с Каспийского моря, который и стал причиной выпадения двух месячных норм осадков.