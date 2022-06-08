В Мариуполе на "Азовстали" российские военные обнаружили печь с человеческими останками

Российские военные обнаружили на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе доменную печь с предположительно человеческими останками. Кроме останков, в печи также обнаружены фрагменты одежды. Об ужасающей находке написал в своем телеграм-канале военный аналитик Борис Рожин.

Известно, что в цехах «Азовстали» длительное время скрывались украинские националисты и бойцы ВСУ. После сдачи российским силовикам, военнослужащие РФ продолжают находить свидетельства многочисленных издевательств над людьми со стороны националистов.

Состояние доменной печи позволяет установить тот факт, что использовалась она не так давно. Нашедшие останки и фрагменты одежды направлены на экспертизу.