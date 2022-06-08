Магазины Zara и Bershka вернутся на российский рынок

Испанская компания Inditex, куда входят бренды Zara, Bershka, Massimo Dutti и многие другие, может возобновить работу на территории Российской Федерации. Информацией поделилась директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia Евгения Хакбердиева.

Фото №1 - Магазины Zara и Bershka вернутся на российский рынок

В настоящее время неизвестна дата возвращения брендов на российский рынок и речь пока что идет об устных заявлениях, однако к возобновлению работы магазинов есть предпосылки. Некоторые точки откроются уже в июне.

Некоторые торговые точки компания планирует закрыть навсегда. Inditex планирует закрыть низкомаржинальные магазины. Из 500 магазинов в общей сложности закроются около 150.

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