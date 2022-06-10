Жителей Уфы вновь предупреждают об отключении водоснабжения

С 14 по 17 июня в некоторых домах Уфы будет отключено холодное водоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба компании «Уфаводоканал».
14 июня в Советском районе будет отключена водопроводная линия по улице Бессонова от Комсомольской до Н.Дмитриева для замены пожарного гидранта. В связи с этим с 10:30 до 18:30 без холодной воды останутся дома по адресам: ул. Комсомольская, дома 10, 12/1; ул. Бессонова, дома 8, 10, 12, 22, 23, 25, 27, 29/1; пер. Омский, дома 2, 4.
15 июня временное отключение холодного водоснабжения ожидает жителей Орджоникидзевского и Калининского районов.
С 10:00 до 16:00 — по адресам: ул. Тимашевская, дома 73, 75, 100, 102.
С 10:00 до 22:00 — по адресам: ул. Мушникова, дома 9/3, 9/4, 11, 13/2, 13/3, 13/3а, 15/4.
В Октябрьском районе с 21:30 16 июня до 05:00 17 июня будет отключено водоснабжение городской больницы №21 по адресу: Проезд Лесной, д. 3.