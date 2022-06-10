Жителей Уфы вновь предупреждают об отключении водоснабжения

14 июня в Советском районе будет отключена водопроводная линия по улице Бессонова от Комсомольской до Н.Дмитриева для замены пожарного гидранта. В связи с этим с 10:30 до 18:30 без холодной воды останутся дома по адресам: ул. Комсомольская, дома 10, 12/1; ул. Бессонова, дома 8, 10, 12, 22, 23, 25, 27, 29/1; пер. Омский, дома 2, 4.