В небе над Башкирией можно увидеть соединение планет

Планеты будут видны утром на северо-востоке, однако условия их наблюдения очень неблагоприятны. Они восходят перед рассветом – за полтора часа до восхода Солнца: Уран в 03:13, а Венера на 10 минут позже. Видны они очень низко над горизонтом на фоне зари.