В небе над Башкирией можно увидеть соединение планет

В ночь с 10 на 11 июня жители Башкирии смогут понаблюдать за соединением планет. В частности, на небосклоне встретятся Венера и Уран.
Планеты будут видны утром на северо-востоке, однако условия их наблюдения очень неблагоприятны. Они восходят перед рассветом – за полтора часа до восхода Солнца: Уран в 03:13, а Венера на 10 минут позже. Видны они очень низко над горизонтом на фоне зари.
Как рассказали в Уфимском планетарии, Уран, имея небольшую яркость, не виден невооруженным глазом и доступен для наблюдения только в бинокль или телескоп. Венера, имея максимальную яркость среди звезд и планет, будет видна невооруженным глазом.
Для наблюдения соединения Венеры и Урана нужны телескоп и открытый горизонт в направлении на северо-восток.