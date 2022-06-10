В Уфе 70 школьников пополнили ряды «Юнармии»

В Уфе присягу приняли ещё 70 учеников. Теперь общее число участников военно-патриотического общественного движения в Башкортостане составляет более 21,5 тысячи человек.

Ребята будут более углублённо изучать географию и историю России, ее народов и героев, заниматься начальной военной подготовкой. Также им проведут курсы оказания первой медицинской помощи.