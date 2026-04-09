Волейболисты «Беркутов Урала» провели в Уфе мастер-класс для школьников

Игроки молодёжной команды «Беркуты Урала» дали мастер-класс уфимским школьникам. Волейболисты побывали в средней школе № 27. Там создан спортивный класс, встреча с его учениками – одно из мероприятий проекта «Юный Динамовец»: он помогает развивать детский спорт. В учебных заведениях создают спецклассы, где дети совмещают учёбу с регулярными тренировками по волейболу и баскетболу. Сейчас в проекте участвуют шесть школ Уфы.