В Уфе открылась новая государственная ветклиника

Городское учреждение заработало в Затоне. Микрорайон растёт, строятся новые жилые комплексы, так что потребность в ветеринарной больнице есть. Медики также будут следить за эпидобстановкой в Ленинском районе.
Пушистая пациентка с морским именем Килька испугано озирается по сторонам: обстановка незнакомая. Эти стены новы и для ветврачей. Городская ветстанция в Затоне работает с конца сороковых годов прошлого века. Располагалась она в частном доме. Условия, конечно, не самые комфортные.
Процедура вакцинации против бешенства бесплатная, также по льготной цене в ветстанции сделают стерилизацию и кастрацию питомцев. В клинике помогут привести в порядок не только здоровье животного, но и его внешний вид. Ветклинику также будет обслуживать и городская скорая помощь для четвероногих, которая была создана два года назад. Всё это проходит в рамках модернизации службы.
Одни из основных задач управления ветеринарии – это защита населения от болезней, общих с животными, а также снижение количества безнадзорных четвероногих.
В планах построить в Уфе центр ветеринарной медицины. Это место, которое собрало бы узких специалистов для животных, а также современное оборудование, позволяющее проводить даже раннюю диагностику рака у питомцев.