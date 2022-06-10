В Уфе открылась новая государственная ветклиника

Городское учреждение заработало в Затоне. Микрорайон растёт, строятся новые жилые комплексы, так что потребность в ветеринарной больнице есть. Медики также будут следить за эпидобстановкой в Ленинском районе.

Пушистая пациентка с морским именем Килька испугано озирается по сторонам: обстановка незнакомая. Эти стены новы и для ветврачей. Городская ветстанция в Затоне работает с конца сороковых годов прошлого века. Располагалась она в частном доме. Условия, конечно, не самые комфортные.

Процедура вакцинации против бешенства бесплатная, также по льготной цене в ветстанции сделают стерилизацию и кастрацию питомцев. В клинике помогут привести в порядок не только здоровье животного, но и его внешний вид. Ветклинику также будет обслуживать и городская скорая помощь для четвероногих, которая была создана два года назад. Всё это проходит в рамках модернизации службы.

Бытует мнение, что лучшее обслуживание в частных клиниках. Мы хотим сломать этот стереотип и вернуть себе пальму первенства, потому что в государственных клиниках сейчас современнейшее оборудование и высококвалифицированные специалисты. Андрей Белов, начальник ГБУ «Уфимская ветеринарная станция»

Одни из основных задач управления ветеринарии – это защита населения от болезней, общих с животными, а также снижение количества безнадзорных четвероногих.

Безнадзорные животные раньше были домашними питомцами. Нужен учет, мы должны вести пропаганду. Нельзя думать, что захотел – заимел, передумал – выбросил. Они наши друзья. Вот тогда мы порядок наведем. Азат Зиганшин, начальник Управления ветеринарии Республики Башкортостан