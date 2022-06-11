В России за сутки количество жертв коронавируса выросло на 72 человека

В России за минувшие сутки увеличилось число жертв коронавируса. Также сообщается о новых госпитализированных с диагнозом Covid-19.

Согласно федеральным данным, на 11 июня в стране было зарегистрировано 18 373 184 фактов коронавируса, из них за сутки отмечено 3 627 случаев болезни. Выписано по выздоровлению с начала пандемии 17 791 081 человек, в том числе 4 827 – за сутки.