В Октябрьском появилась осетровая ферма

Проект запустил один из местных жителей. Сейчас в хозяйстве готовятся к появлению первой партии мальков.
Как рассказал предприниматель Владимир Григорьев, три года назад он заинтересовался выращиванием рыб, изучил тему, посетил выставку в Москве и там определился, что будет создавать осетровую ферму на основе замкнутого водоснабжения.
Чтобы привезти в инкубаторы первую партию икринок, бизнесмен ездил на своей машине к поставщикам.
Мужчина представил свой проект на «Предпринимательском часе». В сопровождении проекта помогал местный бизнес-шериф, который также ознакомился с построенным производством. В год там планируют разводить до полтура миллиона штук мальков, выпуская на прилавки 20 тонн товарной рыбы. Ожидается, что при успешном запуске горожане смогут увидеть местных осетров на прилавках через полтора года.