В Октябрьском появилась осетровая ферма

Проект запустил один из местных жителей. Сейчас в хозяйстве готовятся к появлению первой партии мальков.

Как рассказал предприниматель Владимир Григорьев, три года назад он заинтересовался выращиванием рыб, изучил тему, посетил выставку в Москве и там определился, что будет создавать осетровую ферму на основе замкнутого водоснабжения.

Чтобы привезти в инкубаторы первую партию икринок, бизнесмен ездил на своей машине к поставщикам.