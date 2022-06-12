В Уфе салют в честь Дня города и Дня России прогремит на территории парка

В башкирской столице состоится праздничный салют. 12 июня жители Уфы отмечают День России и День города. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

Фейерверк прогремит в непривычном для жителей месте. Салют запустят в обновленном парке «Кашкадан». На пересечении с улицей Пушкина установят сцену, где выступят уличные театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми и Уфы. Кроме того, на площадке запланированы мастер-классы по дереву и войлоку, современным танцам.