Мэр Уфы Ратмир Мавлиев поздравил жителей с праздником

Мэр Уфы поздравил жителей с Днем города. Поздравление руководитель башкирской столицы опубликовал в своих социальных сетях.
Видеообращение к гражданам Ратмир Мавлиев разместил со словами: «Искренне поздравляю вас с 448-м днем рождения нашей любимой столицы. Хочу пожелать крепкого здоровья, благополучия и поблагодарить каждого за вклад в развитие города. Каждый день мы работаем над тем, чтоб город становился лучше», – сказал мэр.
Также Ратмир Мавлиев вспомнил о том, что сегодня, 12 июня, отмечается День России. Мэр Уфы пожелал жителям благополучия и уюта каждой семье.