Мэр Уфы Ратмир Мавлиев поздравил жителей с праздником

Видеообращение к гражданам Ратмир Мавлиев разместил со словами: «Искренне поздравляю вас с 448-м днем рождения нашей любимой столицы. Хочу пожелать крепкого здоровья, благополучия и поблагодарить каждого за вклад в развитие города. Каждый день мы работаем над тем, чтоб город становился лучше», – сказал мэр.