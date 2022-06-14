183 жителя Башкирии пополнили ряды почетных доноров России

Церемония награждения прошла в Республиканской станции переливания крови. Событие посвятили Всемирному дню донора. Значки получили те, кто прошел донацию 40 и более раз, сдав кровь или плазму 60 и более раз.

Жанна Громова точно и не помнит, сколько раз она проходила донацию, но уверена, цифра перевалила за сотню. Впервые кровь она сдала, будучи сотрудницей станции переливания крови. Сегодня женщина получила в торжественной обстановке звание почетного донора страны. По ее личным подсчетам, она безвозмездно отдала порядка 40 литров крови.

Анализы хорошие, возраст и желание безвозмездно сдать кровь. Жанна Громова, почётный донор России

Уфимцу Сергею Карпову недостаточно было сдавать кровь самому. Мужчина решил организовать акцию массового сбора. Набрав больше 70 человек, он сообщил в станцию переливания крови. В медучреждении решили отработать с выездом на место, раз желающих так много. С тех пор акции стали постоянными. А Сергей за содействие донорскому движению получил федеральную награду.

Инорс – это отдаленный район Уфы. Они были рады, что станция приехала к ним сама. Я понял, что это востребованно, и потом уже раз в месяц такие акции организовывали. Сергей Карпов, почётный донор России

В Башкортостане звания почетных носят почти 12 тысяч доноров. Те, кто сдал кровь хотя бы один раз, становятся кадровыми донорами, их более 30 тысяч. Потребность медучреждений станция закрывает полностью. Благодаря сдающим кровь, в республике ежегодно спасают более 15 тысяч жизней.

В ковидную пору дополнительно спасли 5 тысяч человек, больных ковидом. Это в комплексе вместе с больницами. У наших докторов была такая методика, не у всех была возможность применить такую методику. Рамиль Хамитов, главный врач Республиканской станции переливания крови