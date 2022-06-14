183 жителя Башкирии пополнили ряды почетных доноров России

Церемония награждения прошла в Республиканской станции переливания крови. Событие посвятили Всемирному дню донора. Значки получили те, кто прошел донацию 40 и более раз, сдав кровь или плазму 60 и более раз.
Жанна Громова точно и не помнит, сколько раз она проходила донацию, но уверена, цифра перевалила за сотню. Впервые кровь она сдала, будучи сотрудницей станции переливания крови. Сегодня женщина получила в торжественной обстановке звание почетного донора страны. По ее личным подсчетам, она безвозмездно отдала порядка 40 литров крови.
Уфимцу Сергею Карпову недостаточно было сдавать кровь самому. Мужчина решил организовать акцию массового сбора. Набрав больше 70 человек, он сообщил в станцию переливания крови. В медучреждении решили отработать с выездом на место, раз желающих так много. С тех пор акции стали постоянными. А Сергей за содействие донорскому движению получил федеральную награду.
В Башкортостане звания почетных носят почти 12 тысяч доноров. Те, кто сдал кровь хотя бы один раз, становятся кадровыми донорами, их более 30 тысяч. Потребность медучреждений станция закрывает полностью. Благодаря сдающим кровь, в республике ежегодно спасают более 15 тысяч жизней.
Есть донорский светофор, он определяет, в какой именно крови сейчас нуждается станция. Кроме крови, станция переливания принимает плазму, тромбоциты и эритроциты. Эти элементы отделяют на аппарате, а кровь возвращается в организм. Многие уже сдали больше положенного для звания донора. Но не собираются останавливаться. За каждым стоит зачастую безымянная для них спасенная жизнь. И цель благотворителей – сделать больше именно этот показатель.