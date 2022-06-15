В Уфе продлили график двух городских автобусов

Теперь по вечерам 75-й автобус будет отправляться с остановки «Амстар» в 22:00, 22:15, 22:30, 22:50 и 23:10, от ТСК «Пушкинский» — в 23:00, 23:10, 23:25, 23:40, 00:00 и 00:20.