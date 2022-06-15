В Уфе продлили график двух городских автобусов

Предприятие «Башавтотранс» сообщило о продлении графика двух пассажирских автобусов в Уфе.
С сегодняшнего дня, с 15 июня, будет продлено расписание маршрутов №39 и №75. Это связано с открытием обновленного парка «Кашкадан» в Сипайлово.
Теперь по вечерам 75-й автобус будет отправляться с остановки «Амстар» в 22:00, 22:15, 22:30, 22:50 и 23:10, от ТСК «Пушкинский» — в 23:00, 23:10, 23:25, 23:40, 00:00 и 00:20.
Время отправления автобуса № 39 расширили до 23:05 и 23:25 (с ост. «Ул. Ю. Гагарина»), а также 22:05 и 22:20 (ТСК «Пушкинский»).