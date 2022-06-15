В Башкирии самозанятым помогут продавать овощи с приусадебных участков

Самозанятые граждане смогут получать субсидии на затраты по выращиванию и продаже овощей с приусадебных участков. Об этом рассказали на заседании оперативного штаба по обеспечению социально-экономического развития региона, которое провёл Радий Хабиров.
Республика рассчитывает получить до 200 млн рублей на эти цели из федерального бюджета, сообщил и.о. министра сельского хозяйства республики Ирик Сураков. Глава Башкортостана отметил, что садоводам будут и дальше помогать с реализацией выращенной продукции на торговых площадках городов и посёлков.
На заседании оперштаба также обсудили ситуацию на потребительском рынке. Цены на некоторые позиции пошли вниз.