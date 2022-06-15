В Башкирии самозанятым помогут продавать овощи с приусадебных участков

Республика рассчитывает получить до 200 млн рублей на эти цели из федерального бюджета, сообщил и.о. министра сельского хозяйства республики Ирик Сураков. Глава Башкортостана отметил, что садоводам будут и дальше помогать с реализацией выращенной продукции на торговых площадках городов и посёлков.