Врачи Башкирии спасли 102-летнюю пациентку с коронавирусом

15 июня из инфекционного госпиталя в Сибае выписали 102-летнюю пациентку из Баймака. Пенсионерку успешно вылечили от коронавируса.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, у женщины появились симптомы коронавирусной инфекции – одышка, слабость и высокая температура. Её экстренно госпитализировали. Врачи диагностировали у пациентки поражение легких более 40% и подтвердили коронавирус.

Вылечить пенсионерку оказалось непросто, однако врачам удалось спасти женщину. При лечении применялся индивидуальный подход. Медики отметили, что в госпитале много пожилых больных, однако 102-летняя пациентка – первый раз.