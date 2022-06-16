Радий Хабиров предложил построить трассу от Уфы до Краснодара

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал об идее построить трассу от Уфы до Краснодара. Дорога пройдет через Самару Тольятти, Саратов и Волгоград.
Проект новой дороги Радий Хабиров представил во время делового завтрака с губернаторами на площадке Петербургского международного экономического форума. По словам руководителя региона, дорога соединит восток и юг России.
По словам Радия Хабирова, дорога имеет огромное стратегическое и экономическое значение: она откроет выход местному бизнесу к Черноморским, Азовским и Каспийским портам.